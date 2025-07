Primeira dama de Três Lagoas visita Acolhimento Institucional I e realiza entrega de toucas artesanais

Durante a noite de segunda-feira (30), a primeira-dama, Kelly Abonizio, visitou o Acolhimento Institucional l, da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) levando toucas artesanais em parceria com a Associação Costa Leste de Artesãos do Mato Grosso do Sul (ACLAMS). A ação leva aconchego e conforto para as crianças durante o período do frio no município.

A entrega contou também com alguns agasalhos doados pela Aclams, aumentando o estoque de roupas para o frio, aquecendo ainda mais o acolhimento e garantindo maior proteção às crianças atendidas pela prefeitura.