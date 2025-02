Primeira edição do evento networking empresarial ‘Be Talks’ é realizada em Três Lagoas

Idealizado por Márcio Viegas, o ‘ Be Talks’ busca expandir sua atuação para além de Três Lagoas, com projeções para outras cidades do Brasil e até mesmo o exterior. Segundo o idealizador, a mudança de nome e formato acompanha a evolução do evento. “A gente percebeu que precisava ir além, conectar empresas em todo o Brasil e até fora, como nos Estados Unidos”, destacou Viegas.

Três Lagoas recebeu a primeira edição do ‘Be Talks’, na noite desta segunda-feira (25). O evento que substitui o tradicional Café com Negócios, trazendo um novo formato para ampliar conexões empresariais. Com casa cheia, o encontro reafirmou seu papel como um dos principais eventos de networking empresarial da região.

A noite também contou com a palestra do escritor e executivo da área de educação Eberson Terra, autor do livro Manual Anti-Chefe, que abordou a importância da liderança e da retenção de talentos diante da escassez de mão de obra qualificada. Para ele, engajamento e propósito são essenciais na gestão de equipes.

Em dois anos, o evento impactou cerca de 4 mil pessoas e contou com 21 palestrantes. Agora, com o novo formato, pretende expandir para cidades como Presidente Prudente, São José do Rio Preto e Campo Grande. Empresários presentes destacaram a importância do networking e do compartilhamento de experiências, consolidando o ‘Be Talks’ como um espaço estratégico para o setor empresarial.