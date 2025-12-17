Primeira fase de pré-matrículas da Rede de Ensino de Três Lagoas se encerra nesta quarta-feira

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), alerta pais e responsáveis que esta quarta-feira (17), marca o encerramento da primeira fase das pré-matrículas para novos estudantes que desejam ingressar na Rede Municipal de Ensino (Reme) no ano letivo de 2026.
Iniciado no dia 2 de dezembro, o processo de pré-matrícula pode ser realizado de forma presencial, na Central de Matrículas da Semec, ou online, por meio do sistema disponibilizado no Portal Oficial do Município. A iniciativa tem como objetivo organizar e planejar a distribuição de vagas na rede municipal de ensino.
A Semec estruturou o cronograma em duas etapas. A primeira fase, destinada principalmente aos novos alunos, segue até esta quarta-feira (17). Já a segunda fase acontecerá entre os dias 12 e 23 de janeiro de 2026, contemplando outras demandas do sistema educacional.
Durante o preenchimento do formulário, os responsáveis devem indicar três opções de Unidades de Ensino, o que contribui para ampliar as possibilidades de alocação do estudante conforme a disponibilidade de vagas.
A Secretaria reforça que a pré-matrícula corresponde apenas à etapa inicial do processo. A confirmação da vaga ocorrerá somente com a matrícula presencial, após a divulgação das listas de designação, que estarão disponíveis no site da Prefeitura e nas próprias unidades escolares. A primeira lista será publicada em 14 de janeiro de 2026 e a segunda em 28 de janeiro de 2026.
O acesso ao sistema de inscrição e outras informações estão disponíveis no link.