Primeira parcela do 13º salário será paga no dia 24 de outubro em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas publicou o Decreto nº 1.437/2025, de 13 de outubro de 2025, que estabelece o cronograma de pagamento do 13º salário e da folha de dezembro para as servidoras e os servidores municipais, em que a 1ª parcela será paga no dia 24 de outubro.

A antecipação da primeira parcela do 13º ocorre estrategicamente para que as servidoras e os servidores possam aproveitar o feriado alusivo ao Dia do Servidor Público, que será antecipado para o dia 27 de outubro. Dessa forma, o pagamento antes do feriado contribui para que todos possam planejar melhor suas atividades e comemorar a data com mais tranquilidade.