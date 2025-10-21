Veículos de Comunicação
Primeira parcela do 13º salário será paga no dia 24 de outubro em Três Lagoas

O decreto foi publicado no dia 13 de outubro

Redação RCN67

A antecipação da primeira parcela do 13º ocorre estrategicamente para que as servidoras e os servidores possam aproveitar o feriado alusivo ao Dia do Servidor Público, que será antecipado para o dia 27 de outubro. Foto: Divulgação.
A antecipação da primeira parcela do 13º ocorre estrategicamente para que as servidoras e os servidores possam aproveitar o feriado alusivo ao Dia do Servidor Público, que será antecipado para o dia 27 de outubro. Foto: Divulgação.

A Prefeitura de Três Lagoas publicou o Decreto nº 1.437/2025, de 13 de outubro de 2025, que estabelece o cronograma de pagamento do 13º salário e da folha de dezembro para as servidoras e os servidores municipais, em que a 1ª parcela será paga no dia 24 de outubro.

A antecipação da primeira parcela do 13º ocorre estrategicamente para que as servidoras e os servidores possam aproveitar o feriado alusivo ao Dia do Servidor Público, que será antecipado para o dia 27 de outubro. Dessa forma, o pagamento antes do feriado contribui para que todos possam planejar melhor suas atividades e comemorar a data com mais tranquilidade.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas

