Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Saúde

Primeira reunião do Comitê de Combate à Arboviroses define estratégias de combate à dengue

Três Lagoas é considerada área endêmica, o que exige atenção redobrada, principalmente neste início de ano

Pedro Tergolino

O Comitê reforça que a principal forma de combate é a eliminação de focos do mosquito, evitando água parada em recipientes, caixas d’água destampadas, pneus e calhas entupidas. Foto: Reprodução/TVC HD.
O Comitê reforça que a principal forma de combate é a eliminação de focos do mosquito, evitando água parada em recipientes, caixas d’água destampadas, pneus e calhas entupidas. Foto: Reprodução/TVC HD.

Foi realizada na quarta-feira (14) a primeira reunião do Comitê Municipal de Mobilização e Combate às Arboviroses de 2026, em Três Lagoas. O encontro reuniu representantes da Secretaria Municipal de Saúde para apresentação de dados e definição de estratégias de prevenção à dengue, chikungunya e outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.

A cidade é considerada área endêmica, o que exige atenção redobrada, principalmente neste início de ano. Segundo a coordenadora do setor de entomologia e presidente do comitê, Georgia Medeiros, os próximos meses são críticos.

“Janeiro, fevereiro e março são meses que precisamos intensificar ainda mais as ações de prevenção. Já existe previsão de aumento nos casos”, alertou.

Durante a reunião, técnicos da Secretaria de Saúde fizeram uma explanação sobre o cenário atual no município e as estratégias adotadas no combate ao mosquito. Entre as ações simbólicas, o comitê distribuiu incensos de citronela aos participantes, como forma de conscientização.

Somente em 2025, Três Lagoas registrou 460 casos de dengue e 90 de chikungunya. Em janeiro daquele ano, uma mulher de 65 anos morreu em decorrência de complicações da dengue.

Em 2026, até o momento, não há casos confirmados, porém existem sete notificações em investigação, aguardando resultados laboratoriais.

Apesar do número baixo de registros, o coordenador de endemias, Alcides Ferreira, alerta para o risco iminente devido às condições climáticas.

“Estamos em um período de chuvas com temperaturas elevadas, o que favorece a proliferação do mosquito. Nosso primeiro LIRAa do ano apontou 2,3% de infestação, o que nos coloca em situação de alerta segundo o Ministério da Saúde”, explicou.

Notícias Relacionadas

A secretária municipal de Saúde, Juliana Salim, destacou que o combate às arboviroses depende da colaboração de todos.

“A saúde não é só da secretaria, é de todos nós. Precisamos cuidar do quintal, da nossa casa, eliminar criadouros. Três Lagoas já é área endêmica, então precisamos agir juntos”, afirmou.

Os principais sintomas da dengue e chikungunya são:

  • Febre alta, principalmente no fim do dia
  • Dor de cabeça
  • Dores no corpo
  • Mal-estar

Juliana reforça que, em caso de suspeita, a população deve procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima.

“As unidades estão preparadas para atender. A avaliação é clínica e só encaminhamos para UPA ou hospital se houver agravamento. Com hidratação e acompanhamento, conseguimos evitar casos graves”, explicou.

O Comitê reforça que a principal forma de combate é a eliminação de focos do mosquito, evitando água parada em recipientes, caixas d’água destampadas, pneus e calhas entupidas.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos