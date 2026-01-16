Primeira reunião do Comitê de Combate à Arboviroses define estratégias de combate à dengue

Foi realizada na quarta-feira (14) a primeira reunião do Comitê Municipal de Mobilização e Combate às Arboviroses de 2026, em Três Lagoas. O encontro reuniu representantes da Secretaria Municipal de Saúde para apresentação de dados e definição de estratégias de prevenção à dengue, chikungunya e outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.

A cidade é considerada área endêmica, o que exige atenção redobrada, principalmente neste início de ano. Segundo a coordenadora do setor de entomologia e presidente do comitê, Georgia Medeiros, os próximos meses são críticos.

“Janeiro, fevereiro e março são meses que precisamos intensificar ainda mais as ações de prevenção. Já existe previsão de aumento nos casos”, alertou.

Durante a reunião, técnicos da Secretaria de Saúde fizeram uma explanação sobre o cenário atual no município e as estratégias adotadas no combate ao mosquito. Entre as ações simbólicas, o comitê distribuiu incensos de citronela aos participantes, como forma de conscientização.

Somente em 2025, Três Lagoas registrou 460 casos de dengue e 90 de chikungunya. Em janeiro daquele ano, uma mulher de 65 anos morreu em decorrência de complicações da dengue.

Em 2026, até o momento, não há casos confirmados, porém existem sete notificações em investigação, aguardando resultados laboratoriais.

Apesar do número baixo de registros, o coordenador de endemias, Alcides Ferreira, alerta para o risco iminente devido às condições climáticas.