Privatização deve viabilizar voos comerciais no aeroporto de Três Lagoas

Sem voos comerciais desde a saída da Azul, o Aeroporto Plínio Alarcon, em Três Lagoas, está entre os nove terminais de Mato Grosso do Sul incluídos em um estudo de pré-viabilidade para concessão à iniciativa privada. O levantamento, conduzido pela Infra S.A. em parceria com o Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE) do governo estadual, foi apresentado na Bolsa de Valores (B3), em São Paulo, em outubro do ano passado.

Os estudos indicam que os aeroportos são economicamente viáveis e estratégicos para impulsionar o turismo, o agronegócio e a indústria sul-mato-grossense. Com potencial para atrair mais de R$ 150 milhões em investimentos privados, o projeto deve beneficiar cerca de 2 milhões de habitantes em áreas estratégicas do Estado. Além de Três Lagoas, estão na lista os aeroportos de Campo Grande (Estância Santa Maria), Bonito, Dourados, Chapadão do Sul, Coxim, Porto Murtinho, Naviraí e Nova Andradina.

A expectativa é que os projetos sejam incluídos na carteira do Programa Estadual de Parcerias (PROP/MS), que busca viabilizar investimentos em infraestrutura e serviços públicos em parceria com a iniciativa privada. A discussão sobre a licitação dos aeroportos deve ocorrer neste ano.

O governador Eduardo Riedel afirmou que o estado estuda alternativas para a retomada das operações em Três Lagoas, incluindo a possibilidade de transferir a gestão para a iniciativa privada. “Estamos repactuando com o Ministério e uma empresa deve assumir a gestão, junto a outros aeroportos. A concessão permitirá estruturar melhor o terminal e retomar os voos comerciais”, explicou.