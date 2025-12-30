Problema em sistema elétrico deixa vários bairros sem água nesta terça-feira

A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) informou que, nesta terça-feira (30), diversos bairros de Três Lagoas podem enfrentar falta de água devido a um problema elétrico na rede de abastecimento.
Os bairros afetados são: Santa Terezinha, Nossa Senhora Aparecida, Vila Haro, Santos Dumont I e II, Santa Rita, NOB, Jardim Brasília, Jardim Planalto, São João, Nova Três Lagoas I, II, III e adjacências.
A previsão de normalização do fornecimento de água é até às 22h desta terça.
A Sanesul solicita que a população economize água durante o período de manutenção e reforça que as equipes trabalham para restabelecer o serviço o mais rápido possível, minimizando os transtornos.
Para outras informações, os consumidores podem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor pelo telefone 0800 067 6010.
*Informações da Sanesul.