Problemas em rede de abastecimento deixa vários bairros sem água nesta terça-feira

A Sanesul, Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul, informa que, nesta terça-feira (25), diversos bairros de Três Lagoas podem enfrentar falta de água devido a um conserto emergencial na rede de abastecimento.
Os bairros afetados são: Vila Piloto, Jardim dos Ypês I, II, III e IV, Jardim Alvorada, Vila Alegre, Parque das Mangueiras, Quinta da Lagoa, Portal das Águas, Terras do Jupiá, Bosque das Araras, Jupiá e adjacências.
A previsão de normalização do fornecimento de água é até 22h desta terça (25).
A Sanesul solicita que a população economize água durante o período de manutenção e reforça que as equipes trabalham para restabelecer o serviço o mais rápido possível, minimizando os transtornos.
Para mais informações, os consumidores podem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor pelo telefone 0800 067 6010.
*Informações da Prefeitura de Três Lagoas