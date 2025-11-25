Problemas em rede de abastecimento deixa vários bairros sem água nesta terça-feira

A Sanesul, Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul, informa que, nesta terça-feira (25), diversos bairros de Três Lagoas podem enfrentar falta de água devido a um conserto emergencial na rede de abastecimento.

Os bairros afetados são: Vila Piloto, Jardim dos Ypês I, II, III e IV, Jardim Alvorada, Vila Alegre, Parque das Mangueiras, Quinta da Lagoa, Portal das Águas, Terras do Jupiá, Bosque das Araras, Jupiá e adjacências.

A previsão de normalização do fornecimento de água é até 22h desta terça (25).