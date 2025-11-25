Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

Fornecimento

Problemas em rede de abastecimento deixa vários bairros sem água nesta terça-feira

A previsão de normalização do fornecimento de água é até 22h

Redação RCN67

A Sanesul, Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul, informa que, nesta terça-feira (25), diversos bairros de Três Lagoas podem enfrentar falta de água devido a um conserto emergencial na rede de abastecimento.

Os bairros afetados são: Vila Piloto, Jardim dos Ypês I, II, III e IV, Jardim Alvorada, Vila Alegre, Parque das Mangueiras, Quinta da Lagoa, Portal das Águas, Terras do Jupiá, Bosque das Araras, Jupiá e adjacências.

A previsão de normalização do fornecimento de água é até 22h desta terça (25).

A Sanesul solicita que a população economize água durante o período de manutenção e reforça que as equipes trabalham para restabelecer o serviço o mais rápido possível, minimizando os transtornos.

Para mais informações, os consumidores podem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor pelo telefone 0800 067 6010.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas

