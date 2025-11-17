Procon de Três Lagoas divulga nova pesquisa de preços da cesta básica e café é o vilão

O Procon de Três Lagoas divulgou uma nova pesquisa de preços da cesta básica, apontando diferenças significativas entre os supermercados da cidade. O levantamento reforça a importância da comparação antes das compras, especialmente diante de itens que continuam pesando no bolso do consumidor.

Os consumidores entrevistados confirmaram a percepção geral do levantamento: o café segue como um dos produtos mais caros e que mais sofreram aumento.

A administradora Vanilda Queiroz, que veio do Espírito Santo, diz sentir forte impacto no orçamento.

“A diferença é exorbitante. O café é o grande vilão. Em Três Lagoas eu achei um absurdo, fora da realidade”.

A fisioterapeuta Jaqueline Borges, de São Paulo, também aponta o mesmo problema.

“Arroz, feijão e legumes estão caros, mas o café é bem discrepante em relação à realidade do povo brasileiro”.

O também administrador, Wellington Ribeiro, que acompanha de perto seus gastos, confirma o aumento expressivo.