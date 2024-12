Procon de Três Lagoas divulga pesquisa de preços de alimentos para festividades de fim do ano

Primavera

Semana começa com tempo estável e temperaturas em elevação em Três Lagoas

Semana começa com céu limpo, temperaturas em elevação. A segunda-feira (16), será de sol com algumas nuvens, e não tem previsão de chuva para Três Lagoas. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a semana deve ficar com tempo estável até a próxima quinta-feira (19), quando uma frente fria […]