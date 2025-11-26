Veículos de Comunicação
Procon de Três Lagoas realiza ação de orientação aos consumidores nas compras da Black Friday

O evento será realizado nesta sexta-feira (28), na Praça Ramez Tebet

Redação RCN67

A Black Friday é uma das datas de maior movimentação comercial do ano, e a ação do Procon-TL visa garantir que os cidadãos de Três Lagoas façam suas compras com segurança e amparo legal. Foto: Divulgação/Assessoria.

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-TL), informa que realizará uma ação especial de orientação aos consumidores em alusão à Black Friday.

O evento, de caráter educativo e preventivo, será realizado nesta sexta-feira (28), na Praça Ramez Tebet, um dos principais pontos de encontro da cidade.

A Van Itinerante do Procon-TL estará posicionada no local no período das 08h às 17h. A equipe de atendimento estará à disposição para:

  • Prestar orientações e tirar dúvidas sobre os direitos do consumidor;
  • Realizar atendimentos relacionados às compras e ofertas da Black Friday;
  • Distribuir material educativo, reforçando a importância do consumo seguro e informado.

A Black Friday é uma das datas de maior movimentação comercial do ano, e a ação do Procon-TL visa garantir que os cidadãos de Três Lagoas façam suas compras com segurança e amparo legal.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas

