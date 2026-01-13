Procon divulga pesquisa de preços de material escolar em Três Lagoas

Com o objetivo de auxiliar pais e responsáveis na compra do material escolar para o ano letivo de 2026, o Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Três Lagoas (Procon-TL) divulgou uma pesquisa comparativa de preços realizada em papelarias do município.

O levantamento foi realizado entre os dias 05 e 13 de janeiro de 2026 e avaliou os valores de 92 itens de material escolar, incluindo cadernos, lápis, canetas, colas, papéis, pastas, tintas, entre outros produtos de uso comum na rede de ensino.

A pesquisa foi feita em seis estabelecimentos do município. De acordo com o Procon-TL, a variação de preços entre os estabelecimentos reforça a importância da pesquisa antes da compra. Em alguns itens, a diferença de valores pode representar uma economia significativa no orçamento familiar, especialmente para quem precisa adquirir listas extensas de material escolar.