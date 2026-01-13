Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Valores

Procon divulga pesquisa de preços de material escolar em Três Lagoas

A pesquisa foi feita em seis estabelecimentos do município

Redação RCN67

De acordo com o Procon-TL, a variação de preços entre os estabelecimentos reforça a importância da pesquisa antes da compra. Foto: Divulgação/Assessoria.
De acordo com o Procon-TL, a variação de preços entre os estabelecimentos reforça a importância da pesquisa antes da compra. Foto: Divulgação/Assessoria.

Com o objetivo de auxiliar pais e responsáveis na compra do material escolar para o ano letivo de 2026, o Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Três Lagoas (Procon-TL) divulgou uma pesquisa comparativa de preços realizada em papelarias do município.

O levantamento foi realizado entre os dias 05 e 13 de janeiro de 2026 e avaliou os valores de 92 itens de material escolar, incluindo cadernos, lápis, canetas, colas, papéis, pastas, tintas, entre outros produtos de uso comum na rede de ensino.

A pesquisa foi feita em seis estabelecimentos do município. De acordo com o Procon-TL, a variação de preços entre os estabelecimentos reforça a importância da pesquisa antes da compra. Em alguns itens, a diferença de valores pode representar uma economia significativa no orçamento familiar, especialmente para quem precisa adquirir listas extensas de material escolar.

Notícias Relacionadas

O órgão também orienta que os consumidores fiquem atentos à qualidade dos produtos, solicitem nota fiscal e verifiquem se os itens exigidos pelas escolas estão de acordo com a legislação, evitando cobranças indevidas.

A lista completa está disponível por meio do link.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos