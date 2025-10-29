A Casa é Sua: Procura por transplante capilar aumenta e clínica de Três Lagoas já agenda cirurgias para março de 2026

A busca por transplante capilar está em alta e muitas pessoas têm recorrido ao procedimento para recuperar a autoestima. Em Três Lagoas, o médico Luciano Velami comemorou resultados expressivos neste ano e revelou que as cirurgias já estão com agenda lotada até 2026.

As informações foram apresentadas em entrevista ao quadro A Casa é Sua, exibido dentro do programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1.

Segundo o médico, somente em 2025 a clínica em Três Lagoas já realizou:

Mais de 600 atendimentos

183 cirurgias capilares

Mais de 2 mil pacientes atendidos somando todas as unidades

“Não temos mais vagas para cirurgia em 2025. As agendas agora são para março de 2026”, explicou Dr. Luciano.

Apesar da grande procura, consultas e avaliações seguem disponíveis para quem deseja iniciar o processo ainda este ano.

Para acompanhar o crescimento da demanda, a clínica passou por expansão estrutural, garantindo mais conforto no atendimento pós-operatório e ampliando a equipe.

Entre as novidades, Velami destacou o transplante capilar sem raspar, que permite ao paciente retornar ao convívio social rapidamente, sem o aspecto de cabelo raspado.