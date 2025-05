Procurado por tentativa de homicídio em Alagoas é preso pela SIG em Três Lagoas

Um homem de 24 anos, procurado pela Justiça do Estado de Alagoas, foi preso, em Três Lagoas (MS), por investigadores da Seção de Investigações Gerais (SIG). Ele é acusado de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, crime ocorrido no dia 25 de fevereiro de 2025, na cidade de Matriz de Camaragibe (AL). A vítima é o ex-marido da atual companheira do suspeito, que foi atacado com golpes de faca após uma discussão motivada por ciúmes. A prisão do suspeito ocorreu na terça-feira (7).

De acordo com a Polícia Civil, o crime foi registrado após a vítima realizar diversas ligações para a ex-mulher, o que teria provocado ciúme e a reação violenta do investigado. A vítima foi ferida gravemente e por pouco não perdeu a vida. Desde então, o suspeito estava foragido e havia se mudado para Três Lagoas, onde tentava se esconder das autoridades alagoanas.

Após a expedição do mandado de prisão preventiva pela Justiça de Alagoas, a SIG de Três Lagoas recebeu as informações da Unidade de Homicídios da Delegacia Regional da 8ª Região, em Matriz de Camaragibe. Os policiais iniciaram diligências e conseguiram localizar o suspeito, que foi detido e encaminhado à delegacia.