Professor Baratta conquista 4º lugar nos Jogos Mundiais da Abadá-Capoeira

Representando Três Lagoas e o Brasil, o professor José Augusto Dias, conhecido na capoeira como Baratta, conquistou o 4º lugar na categoria A – peso viola (leve), após intensas disputas, no 15º Jogos Mundiais da Abadá-Capoeira, dos dias 19 e 24 de agosto de 2025, o Rio de Janeiro, com apoio da Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel).

O evento é criado e organizado pelo Mestre Camisa, fundador da instituição. Reunindo capoeiristas de mais de 60 países, a competição é considerada uma das maiores celebrações internacionais da arte-luta brasileira.

As seletivas dos jogos aconteceram no Centro Educacional Mestre Bimba (CEMB), no interior do Rio de Janeiro, enquanto as semifinais e finais foram realizadas na Fundição Progresso, na Lapa, um dos principais pontos culturais da cidade. O evento promoveu não apenas a competição, mas também o intercâmbio cultural, a valorização das raízes brasileiras e a união entre povos por meio da capoeira.