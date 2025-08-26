Professor Baratta conquista 4º lugar nos Jogos Mundiais da Abadá-Capoeira

Representando Três Lagoas e o Brasil, o professor José Augusto Dias, conhecido na capoeira como Baratta, conquistou o 4º lugar na categoria A – peso viola (leve), após intensas disputas, no 15º Jogos Mundiais da Abadá-Capoeira, dos dias 19 e 24 de agosto de 2025, o Rio de Janeiro, com apoio da Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel).
O evento é criado e organizado pelo Mestre Camisa, fundador da instituição. Reunindo capoeiristas de mais de 60 países, a competição é considerada uma das maiores celebrações internacionais da arte-luta brasileira.
As seletivas dos jogos aconteceram no Centro Educacional Mestre Bimba (CEMB), no interior do Rio de Janeiro, enquanto as semifinais e finais foram realizadas na Fundição Progresso, na Lapa, um dos principais pontos culturais da cidade. O evento promoveu não apenas a competição, mas também o intercâmbio cultural, a valorização das raízes brasileiras e a união entre povos por meio da capoeira.
“Foi uma honra imensa representar minha cidade e o Brasil em um evento dessa grandeza. Estar entre os quatro melhores do mundo na minha categoria é motivo de orgulho e motivação para continuar levando a capoeira cada vez mais longe”, destacou o professor Baratta.
O secretário municipal de Esporte, Juventude e Lazer, Walter Dias (Hulk), ressaltou a importância da conquista.
“Esse resultado mostra a força dos nossos atletas e reforça o compromisso da Sejuvel em apoiar talentos que levam o nome de Três Lagoas para o mundo”.
No próximo mês o professor, em parceria com a Sejuvel, levará atletas para a Taça das Favelas, em Goiânia (GO). O evento reunirá capoeiristas de comunidades do Brasil e do mundo.
*Informações da Prefeitura de Três Lagoas