Professor Baratta conquista 4º lugar nos Jogos Mundiais da Abadá-Capoeira

O campeonato foi disputado entre os dias 19 e 24 de agosto, no Rio de Janeiro

Redação RCN67

As seletivas dos jogos aconteceram no Centro Educacional Mestre Bimba (CEMB), no interior do Rio de Janeiro, enquanto as semifinais e finais foram realizadas na Fundição Progresso, na Lapa, um dos principais pontos culturais da cidade. Foto: Divulgação.
Representando Três Lagoas e o Brasil, o professor José Augusto Dias, conhecido na capoeira como Baratta, conquistou o 4º lugar na categoria A – peso viola (leve), após intensas disputas, no 15º Jogos Mundiais da Abadá-Capoeira, dos dias 19 e 24 de agosto de 2025, o Rio de Janeiro, com apoio da Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel).

O evento é criado e organizado pelo Mestre Camisa, fundador da instituição. Reunindo capoeiristas de mais de 60 países, a competição é considerada uma das maiores celebrações internacionais da arte-luta brasileira.

As seletivas dos jogos aconteceram no Centro Educacional Mestre Bimba (CEMB), no interior do Rio de Janeiro, enquanto as semifinais e finais foram realizadas na Fundição Progresso, na Lapa, um dos principais pontos culturais da cidade. O evento promoveu não apenas a competição, mas também o intercâmbio cultural, a valorização das raízes brasileiras e a união entre povos por meio da capoeira.

“Foi uma honra imensa representar minha cidade e o Brasil em um evento dessa grandeza. Estar entre os quatro melhores do mundo na minha categoria é motivo de orgulho e motivação para continuar levando a capoeira cada vez mais longe”, destacou o professor Baratta.

O secretário municipal de Esporte, Juventude e Lazer, Walter Dias (Hulk), ressaltou a importância da conquista.

“Esse resultado mostra a força dos nossos atletas e reforça o compromisso da Sejuvel em apoiar talentos que levam o nome de Três Lagoas para o mundo”.

No próximo mês o professor, em parceria com a Sejuvel, levará atletas para a Taça das Favelas, em Goiânia (GO). O evento reunirá capoeiristas de comunidades do Brasil e do mundo.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas

