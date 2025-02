Professor de Três Lagoas é selecionado para premiação nacional por projeto educacional inovador

Um professor da Escola Municipal Olyntho Mancini, em Três Lagoas, foi escolhido para representar o estado de Mato Grosso do Sul no projeto ‘Ideias Inspiradoras’, promovido pelo Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd). O reconhecimento destaca iniciativas inovadoras que contribuem para a melhoria da educação pública no Brasil.

A iniciativa foi liderada pelo professor e coordenador, José Paulo Silveira, que implementou estratégias para aprimorar o desempenho dos alunos desde o início de 2024. Entre as principais ações estão a capacitação de professores, a individualização do ensino e a oferta de horários de estudo no contraturno escolar. Essas práticas têm gerado impacto positivo na aprendizagem dos estudantes.

Alunos como Pyetra Guedes, de 11 anos, e Kemyly Baltazar, de 12 anos, relataram como as aulas práticas ajudaram a tornar o aprendizado mais dinâmico. Pyetra destacou um experimento sobre infiltração da água no solo, enquanto Kemyly mencionou atividades como a construção de sólidos geométricos com jujubas durante a feira de matemática.