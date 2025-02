Professor de Três Lagoas representa MS com projeto inovador na educação

Três Lagoas comemora uma importante conquista na educação. O professor e coordenador José Paulo, da Escola Municipal Olyntho Mancini, foi o único selecionado de Mato Grosso do Sul para representar o estado no Projeto “Ideias Inspiradoras”, promovido pelo Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd). O projeto reconhece iniciativas inovadoras que contribuem para a melhoria da educação pública no Brasil.

A iniciativa foi desenvolvida ao longo de 2024, em três ciclos de avaliação, com coleta de dados, elaboração de relatórios e análise dos impactos na aprendizagem dos alunos. Ao final do ano, a proposta foi consolidada em um documento final, avaliado pelo CAEd.