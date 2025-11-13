Professor e alunos comentam sobre o tema da redação do Enem 2025

O tema da redação do Enem 2025 surpreendeu muitos candidatos em todo o país. A prova, aplicada no último domingo, trouxe como proposta o tema “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”, considerado amplo e pouco esperado pelos estudantes.

O professor de redação, Matheus Antenor Gomes, explicou que o assunto já havia sido discutido em sala de aula, mas não com a profundidade apresentada pelo Enem.

“É um tema relevante, que dialoga com a geografia e a sociologia, por conta da transição demográfica e da inversão da pirâmide etária no país. O que surpreendeu foi a amplitude do tema, que permitiu aos alunos seguirem diferentes caminhos argumentativos”, afirmou.

O docente destacou que a proposta trouxe uma abordagem mais aberta em relação aos anos anteriores, em que o Enem costumava apresentar temas mais específicos.

“A abrangência foi a grande surpresa. O estudante pôde falar de desigualdade, preconceito, qualidade de vida e políticas públicas voltadas à terceira idade”, completou o professor.

Logo após o exame, o professor se reuniu com os alunos para discutir como cada um desenvolveu o texto. Segundo ele, muitos optaram por abordar as dificuldades enfrentadas pelos idosos no acesso à saúde, lazer e convivência social.