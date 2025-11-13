Professor e alunos comentam sobre o tema da redação do Enem 2025

O tema da redação do Enem 2025 surpreendeu muitos candidatos em todo o país. A prova, aplicada no último domingo, trouxe como proposta o tema “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”, considerado amplo e pouco esperado pelos estudantes.
O professor de redação, Matheus Antenor Gomes, explicou que o assunto já havia sido discutido em sala de aula, mas não com a profundidade apresentada pelo Enem.
“É um tema relevante, que dialoga com a geografia e a sociologia, por conta da transição demográfica e da inversão da pirâmide etária no país. O que surpreendeu foi a amplitude do tema, que permitiu aos alunos seguirem diferentes caminhos argumentativos”, afirmou.
O docente destacou que a proposta trouxe uma abordagem mais aberta em relação aos anos anteriores, em que o Enem costumava apresentar temas mais específicos.
“A abrangência foi a grande surpresa. O estudante pôde falar de desigualdade, preconceito, qualidade de vida e políticas públicas voltadas à terceira idade”, completou o professor.
Logo após o exame, o professor se reuniu com os alunos para discutir como cada um desenvolveu o texto. Segundo ele, muitos optaram por abordar as dificuldades enfrentadas pelos idosos no acesso à saúde, lazer e convivência social.
“A visão dos alunos vai ao encontro das questões sociais. Muitos falaram sobre a desigualdade e o preconceito com os mais velhos, além da falta de valorização da pessoa idosa em uma sociedade guiada pela produtividade”, observou.
A estudante Laura Correa Canovas, de 16 anos, está no segunda ano do ensino médio, participou do Enem pela primeira vez e contou que ficou surpresa com o tema, mas conseguiu desenvolver bem a redação.
“Eu gostei, consegui elaborar minhas teses e argumentos. Apesar de ser um tema diferente, seguiu a mesma linha dos outros anos, com foco em uma minoria que enfrenta dificuldades sociais — neste caso, os idosos”, comentou.
Já a outra estudante, Marcela Gomes Medeiros, de 18 anos, destacou a importância dos textos de apoio oferecidos na prova.
“Eles ajudaram muito a direcionar o raciocínio. Se o aluno fosse pelo estigma do idoso, poderia acabar fugindo do tema. Os textos mostravam um olhar mais amplo sobre o envelhecimento”, explicou.
Após a redação e as questões de linguagens e ciências humanas, os estudantes voltam às salas de aula neste domingo (16) para a segunda etapa do Enem, com provas de matemática e ciências da natureza.
O professor Matheus reforçou a importância de descansar na véspera, revisar o conteúdo com tranquilidade e ler atentamente o enunciado das questões.
“O Enem exige interpretação e atenção. Muitas respostas estão no texto das próprias questões, por isso é fundamental manter a calma e o foco”, concluiu.