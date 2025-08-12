Professor fala sobre feira de ciência e tecnologia, que será realizada no IFMS de Três Lagoas

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), campus Três Lagoas, promove nesta semana mais uma edição da Feira de Ciência e Tecnologia, reunindo estudantes de diversos cursos para apresentar projetos criativos e inovadores à comunidade.
Segundo o professor e coordenador do evento, Rogério Alves, que participou do programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, a feira é um momento de integração e troca de conhecimentos:
“A proposta é incentivar nossos alunos a colocar em prática o que aprendem em sala de aula, desenvolvendo soluções reais para problemas do dia a dia. É uma oportunidade para mostrar à sociedade o potencial da educação pública e gratuita.”
Os projetos expostos variam desde protótipos tecnológicos até iniciativas nas áreas de meio ambiente, saúde e empreendedorismo. Rogério destaca que o evento também é aberto à participação de escolas da cidade:
“Recebemos trabalhos de instituições parceiras e isso é fundamental, pois amplia o alcance da feira e fortalece a troca de experiências entre alunos de diferentes realidades.”
Para ele, a iniciativa não apenas estimula a pesquisa, mas também prepara os estudantes para o mercado de trabalho.
“Quando um jovem apresenta seu projeto para o público, ele desenvolve habilidades de comunicação, trabalho em equipe e resolução de problemas — competências que o mercado valoriza muito”, afirma.
A feira é gratuita e aberta a toda a comunidade. Quem visitar poderá interagir com os projetos, conversar com os autores e conhecer de perto como a ciência pode transformar realidades.
“Nossa intenção é que cada visitante saia daqui inspirado, percebendo que inovação e criatividade podem nascer em qualquer lugar, desde que haja incentivo e dedicação”, conclui Rogério.