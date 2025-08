Peça teatral que aborda luta feminina pela paz será apresentada sexta-feira na UFMS

Três Lagoas recebe nesta sexta-feira (8) a estreia da peça “Lisístrata – uma luta feminina pela paz”, com entrada gratuita, às 19h, no anfiteatro do Campus 2 da Universidade Federal Mato Grosso do Sul (UFMS). A montagem é uma adaptação contemporânea da clássica comédia grega de Aristófanes, escrita em 411 a.C., e envolve um elenco de 35 atores, entre estudantes da UFMS e do IFMS.

Em entrevista ao programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, a professora que coordena a peça teatral, Dolores Pulga, e a atriz, Victoria Oliveira, contou que a iniciativa faz parte do projeto da companhia teatral Ato Histórico, que alia teatro, pesquisa histórica e formação estudantil.

“Mais do que uma peça, é um projeto pedagógico. Levamos minicursos para escolas parceiras e envolvemos os alunos desde o figurino até a atuação”, explicou.