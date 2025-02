Professores aprovados em concurso são convocados para contratação temporária

A Prefeitura de Três Lagoas divulgou a Resolução nº 006/SGI/2025, publicada no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), nesta terça-feira (18). O documento convoca candidatos aprovados no Concurso Público Edital 001/2021 para contratação temporária de professores, conforme a legislação vigente.

Entrega de documentos e exames admissionais

Os convocados devem comparecer nos dias 19 e 20 de fevereiro para a entrega de documentos e realização de exames admissionais.

Exames admissionais : Candidatos listados no Anexo I devem se apresentar no Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (Sesmt), localizado na rua Dr. Munir Thomé, n° 949, para realização dos exames admissionais, que devem ser custeados pelos próprios candidatos. Os exames obrigatórios incluem glicemia em jejum e hemograma completo.

Entrega de documentos: Os candidatos do Anexo II devem comparecer à Semec, localizada na rua Alexandre Costa, n°130, para a entrega da documentação comprobatória, incluindo os documentos de escolaridade exigidos no momento da atribuição do cargo.

Para evitar aglomerações, os horários estipulados na Resolução devem ser respeitados.

Vagas convocadas