Programa de aprendizagem profissional incentiva jovens no mercado de trabalho

A diretora da Escola Estadual Professor João Magiano Pinto (Jomap), Lourdes Neres, explicou, durante entrevista ao RCN Notícias, da Cultura FM e TVC HD, desta segunda-feira (24), os detalhes do programa de aprendizagem profissional, que está em vigor desde 2023 e tem como objetivo inserir jovens do ensino médio no mercado de trabalho como aprendizes. A iniciativa, promovida pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Educação, conta com a parceria da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, permitindo que estudantes atuem na administração pública e em outras instituições.

Um dos principais objetivos do programa é combater a evasão escolar, oferecendo uma jornada reduzida de trabalho de quatro horas diárias, permitindo que os estudantes conciliem a atividade profissional com os estudos. Com menos de dois anos de implementação, a iniciativa já apresenta resultados positivos, com jovens sendo efetivados em grandes empresas após passarem por processos seletivos.

Devido ao sucesso do programa, sua abrangência foi ampliada para outras escolas e centros de educação profissional, alcançando municípios como Campo Grande e Chapadão do Sul. Além disso, o governo federal oferece suporte financeiro para estudantes do ensino médio inscritos em programas sociais, reforçando o compromisso com a qualificação e a inserção profissional dos jovens.