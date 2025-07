Programa de Controle ao Tabagismo amplia atendimento para oito unidades em Três Lagoas

A expectativa é que, até o final deste ano ou início do próximo, o programa seja ampliado ainda mais, atendendo em todas as unidades de saúde da cidade.

Anteriormente, os atendimentos eram realizados exclusivamente no Centro de Especialidades Médicas. Com a descentralização, o programa ganha oito novos polos de atendimento. O coordenador do programa, José Renato Maiolini, explica que a ideia da gestão atual é facilitar o acesso e atingir o maior número possível de pacientes que desejam parar de fumar.

O Programa de Controle ao Tabagismo oferece apoio completo aos participantes, incluindo apoio psicológico, assistência social e, crucialmente, os medicamentos necessários para auxiliar no processo de cessação do tabagismo, tudo de forma gratuita. No entanto, para garantir o acesso à medicação, o paciente deve participar das reuniões do programa, um critério e exigência da coordenadoria estadual.

Desde janeiro até maio, o programa já atendeu uma demanda de aproximadamente 70 pacientes, com uma alta taxa de sucesso. Cerca de 60% a 70% dos participantes conseguiram parar de fumar. Apesar de alguns terem interrompido o tratamento, os resultados são considerados muito positivos.