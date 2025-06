Programa de Controle do Tabagismo é ampliado e ganha oito novos polos em Três Lagoas

Apesar das campanhas de conscientização e das restrições ao uso do cigarro, o tabagismo ainda representa um grave problema de saúde pública no Brasil. Segundo dados mais recentes da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), cerca de 9,3% da população brasileira com 18 anos ou mais é fumante, o que equivale a mais de 20 milhões de pessoas. A dependência da nicotina não apenas afeta a qualidade de vida do indivíduo, mas também está associada a mais de 50 doenças, incluindo diversos tipos de câncer, problemas cardiovasculares e respiratórios crônicos.

Diante da persistência desses números e da crescente demanda por suporte para quem deseja abandonar o vício, o Programa de Controle do Tabagismo foi ampliado em Três Lagoas. Antes concentrado apenas no Centro de Especialidades Médicas (CEM), o atendimento agora está disponível em oito Unidades de Saúde da Família (USFs), o que descentraliza o acesso e amplia as possibilidades de tratamento para a população.

A medida reflete a necessidade de tornar o atendimento mais próximo das comunidades e resulta de uma iniciativa que envolveu a capacitação de cerca de 290 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros, dentistas, farmacêuticos, fisioterapeutas e agentes comunitários. Esses profissionais estão habilitados a oferecer acompanhamento específico e orientação contínua a quem busca se libertar da dependência da nicotina.