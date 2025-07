Programa Escola de Motoristas está com inscrições gratuitas abertas e oferece bonificação de R$ 1,4 mil

O Programa Escola de Motoristas Profissionais Suzano em parceria com o Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat) está com as inscrições abertas. A formação é gratuita aos participantes, que, ao concluírem a escola, ainda recebem uma bonificação de R$ 1,4 mil. As pessoas interessadas em ingressar no programa devem fazer a inscrição pela internet.

Lançado em julho de 2024, o Programa Escola de Motoristas Profissionais tem como meta qualificar 150 profissionais para atuarem na área de logística florestal da região. A primeira turma do projeto foi formada exclusivamente por mulheres. A iniciativa também contemplou, recentemente, uma turma formada exclusivamente por pessoas com deficiência. Atualmente, está na quinta turma.

O programa já formou 57 motoristas profissionais para atuarem no setor. Desse total, 27 motoristas foram contratados pela própria Suzano ou por empresas parceiras para atuarem nas operações florestais na região após a conclusão do curso, o que corresponde a um índice de aproveitamento de 47,37%.

“O Programa Escola de Motoristas é um exemplo prático de como podemos colaborar com a transformação social por meio da qualificação profissional. Os resultados superaram nossas expectativas, com cerca de 50% dos formados contratados, além dos casos em que foram absorvidos por outras áreas da companhia ou pelo mercado. Na Suzano, temos um direcionador que diz que ‘só é bom para nós se for bom para o mundo’ e, ao investir na formação de motoristas, aumentamos a eficiência das operações, reforçamos a segurança da população e contribuímos para a geração de trabalho e renda”, destaca Gustavo Henning, gerente de Logística Florestal da Suzano.

Superação pessoal

Uma das pessoas que tiveram a vida transformada pela formação é Jéssica da Silva Muniz, de 32 anos. Com o programa, ela realizou o sonho de infância: dirigir uma carreta. “Desde os sete anos, quando vi uma carreta pela primeira vez, me apaixonei e, desde então, dediquei minha vida a esse sonho. Antes disso, trabalhei no setor de limpeza por quatro anos, até tirar a habilitação D e começar a dirigir um ônibus escolar. Continuei me qualificando até obter a CNH categoria E, no dia 28 de novembro. Foi então que conheci o programa e me inscrevi. Não foi fácil, enfrentei muitos desafios, mas nunca desisti. Sempre acreditei, no fundo do coração, que chegaria até aqui e hoje estou na Suzano”, recorda.