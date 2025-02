Programa Musicou está com matrículas abertas

O programa Musicou, criado pela Sustenidos Organização Social de Cultura em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), está com matrículas abertas para novos alunos. As aulas incluem iniciação musical, canto coletivo, violão, viola caipira, acordeom e percussão, atendendo a diferentes faixas etárias.

As inscrições devem ser feitas presencialmente no núcleo do Musicou, localizado na Antiga Estação Ferroviária da N.O.B., de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 14h às 17h. O prazo para se inscrever vai até 17 de maio ou até que as vagas se esgotem.

Quem pode participar: