Programa oferece 560 vagas em cursos técnicos gratuitos com bolsa de R$ 1,5 mil para Três Lagoas e mais duas cidades

O programa ‘Abrace este Projeto‘ vai oferecer 560 vagas em cursos técnicos gratuitos para Inocência, Paranaíba e Três Lagoas, abrindo novas oportunidades de formação profissional voltadas para o setor de celulose, em Mato Grosso do Sul. As inscrições estão abertas e vão até 22 de julho, pelo site sistemafiems.ms.senai.br/abrace-este-projeto, e as aulas terão início em 18 de agosto. Podem participar pessoas com 18 anos ou mais e ensino médio completo. A iniciativa é resultado da parceria entre o Projeto Sucuriú, da fábrica Arauco e o Senai-MS.

Entre os cursos disponíveis estão Automação, Celulose & Papel, Eletrotécnica, Logística, Mecânica e Química, com aulas em período integral ou noturno. Além da formação sem custos, os alunos selecionados poderão receber bolsas mensais de até R$ 1,5 mil como incentivo para dedicação aos estudos.

Segundo o gerente de Pessoas do Projeto Sucuriú, Arnaldo Milan de Souza, “esta etapa é essencial, é um investimento em gente, em educação, em futuro”, destacando que o programa foi pensado para ampliar oportunidades e qualificar profissionais para atuar tanto na operação da Arauco quanto nas empresas parceiras.