Programações juninas nas ruas irão precisar de autorização para serem realizadas

Com a aproximação das tradicionais festas juninas, julinas e até mesmo as de agosto, o Departamento de Trânsito (Detran) de Três Lagoas alerta a população sobre a necessidade de solicitar autorização prévia para o fechamento de ruas. O diretor do Detran, José Aparecido Moraes, explica o processo.

Balanço de solicitações e dicas:

Moraes revelou que, embora o departamento não receba um grande volume de solicitações, já foram registradas três para este mês de junho, sendo que duas delas provavelmente serão autorizadas. A terceira foi negada devido ao local e horário pretendidos, que seriam em uma via de grande fluxo, impossibilitando o desvio do tráfego sem causar transtornos significativos.

Para quem está planejando uma festa de rua, o diretor reforça a importância de se organizar com antecedência e seguir os procedimentos corretamente para garantir que a celebração ocorra de forma segura e sem problemas com o trânsito. O objetivo é permitir que a população aproveite as festividades juninas com tranquilidade e organização.