Projeto AABB Comunidade retoma atividades em Três Lagoas

Após três meses de ajustes e adaptações, o projeto ‘AABB Comunidade’, parceria entre a Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) e a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria de Assistência Social (SMAS), retomará suas atividades na próxima segunda-feira, 7 de abril.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (1º) pelo prefeito Dr. Cassiano Maia, durante reunião em seu gabinete. Ele também informou que, nos próximos meses, o atendimento será ampliado para 500 crianças. Atualmente, o projeto atende 450 crianças no contraturno escolar, oferecendo atividades que contribuem para o desenvolvimento educacional, esportivo e social.

O ‘AABB Comunidade’ é um dos maiores projetos sociais do Brasil e, em Três Lagoas, conta com uma das melhores estruturas do estado. A parceria, que existe há 28 anos, é renovada a cada quatro anos, garantindo planejamento, legalidade e segurança jurídica e financeira.