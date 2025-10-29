Projeto aprovado pela Câmara corrige cobrança de IPTU em áreas de preservação permanente

A Câmara Municipal de Três Lagoas aprovou, em regime de urgência, na sessão desta terça-feira (28), Projeto de Lei encaminhado pelo Executivo que altera o Anexo I da Lei nº 3.625/2019, que institui a Planta Genérica de Valores (PGV) do município. A proposta inclui a categoria de imóveis localizados em Áreas de Preservação Permanente (APPs), dentro do perímetro urbano.

O objetivo é corrigir distorções na cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de terrenos que possuem restrições ambientais, garantindo mais equilíbrio tributário e justiça fiscal. Segundo o texto encaminhado pela prefeitura, a medida “assegura coerência normativa e segurança jurídica, evitando que imóveis com limitações legais de uso tenham o mesmo valor venal de áreas plenamente edificáveis”.

O projeto foi defendido pelo vereador Adriano César Rodrigues, o Sargento Rodrigues, que destacou a importância da proposta para corrigir uma situação que considerava injusta. “Hoje as áreas de preservação permanente nos condomínios pagam 100% do valor do IPTU. Isso é errado e está sendo corrigido. Com a nova lei, o morador vai pagar apenas 20% sobre a área de preservação permanente. No meu ponto de vista, o ideal seria a isenção total, já que são áreas que o condomínio não pode utilizar, mas essa redução já representa uma conquista importante”, afirmou o vereador.

Ele citou condomínios como o Village do Lago e o Quarta da Lagoa, que possuem áreas de APP e vinham sendo tributados integralmente, mesmo sem possibilidade de construção.