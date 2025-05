Projeto aprovado proíbe o plantio de murta

Presente à sessão, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Marco Antônio Gomes Júnior, destacou que a proposta apenas regulamenta uma legislação estadual já em vigor. “Essa já é uma lei estadual, a gente só regulamentou aqui dentro de Três Lagoas. Todas as cidades da Costa Leste praticamente estão fazendo isso”, explicou. A eliminação da murta é estratégica para consolidar o município como um novo polo de produção de laranja em Mato Grosso do Sul. “Estamos saindo na frente, combatendo possíveis pragas, para que possmos receber essa nova cultura”.

A Câmara Municipal de Três Lagoas aprovou por unanimidade, nesta semana, o Projeto de Lei nº 51, que proíbe o plantio e determina a erradicação da murta — também conhecida como murta de cheiro ou dama da noite. A planta, comum em áreas urbanas, representa uma ameaça direta à citricultura por servir de abrigo ao psilídeo, inseto transmissor do greening, uma das doenças mais devastadoras para os pomares de laranja.

Instalado próximo ao palanque oficial, o busto simboliza o reconhecimento do legado de Orestinho, ex-presidente da ABCZ entre 2004 e 2007

A tradicional Exposição Agropecuária de Três Lagoas (Expotrês), realizada em junho, no mês de aniversário de Três Lagoas, retorna em 2025 com uma proposta ousada: portões abertos todos os dias, inclusive para o aguardado show de Gusttavo Lima. A novidade é fruto de uma parceria inédita entre o Sindicato Rural e a Prefeitura de Três […]

Expotrês 2025 promete ser uma das maiores com shows gratuitos e foco no agronegócio

Além da proibição da murta, a dama da noite, o projeto prevê a substituição das mudas por espécies alternativas, além da realização de campanhas educativas junto à população. “A gente vai ter um programa para incentivar as pessoas a trocarem. Não é nada que a gente vai sair cortando todas essas [plantas], mas é para que você tenha consciência de participar dessa nova economia”, afirmou o secretário.

Atualmente, Três Lagoas possui cerca de 167 hectares de laranja plantados, segundo dados da Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal). A meta, no entanto, é ambiciosa: saltar para 3 mil hectares nos próximos anos. O presidente do Sindicato Rural de Três Lagoas, Bruno Ribeiro, alerta que medidas preventivas como a erradicação da murta são essenciais para evitar prejuízos semelhantes aos registrados em São Paulo, maior produtor de cítricos do país