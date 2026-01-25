Veículos de Comunicação
Projeto ‘Atleta do Bem’ leva capoeira gratuita para crianças

O projeto é realizado pela Escola de Capoeira Atleta do Bem do mestre Mário Márcio

Israel Espíndola

Capoeira: Esporte que gera transformação. Foto: Divulgação.
Capoeira: Esporte que gera transformação. Foto: Divulgação.

O Projeto ‘Atleta do Bem’ vai oferecer aulas de capoeira de graça para crianças matriculadas na rede municipal de ensino, em Três Lagoas. O projeto é realizado pela Escola de Capoeira Atleta do Bem do mestre Mário Márcio. Ainda de acordo com o mestre, a iniciativa nasceu em Três Lagoas e é um sucesso, tanto que é executada em seis estados e três países.

“Nós temos uma sede própria, na rua Crispim Coimbra, nº 2660, onde estamos com a expectativa de atender todas as crianças das escolas municipais, crianças carentes e de bairros periféricos, com aulas três vezes por semana, inclusive, aos sábados”, explicou o mestre. A ideia do projeto é usar a capoeira como esporte e formar bons cidadãos. “É um projeto bem aceito pela comunidade, um projeto condecorado por ser inovador e por usar a capoeira como ferramenta de transformação na vida de diversas crianças”, ressaltou o mestre Mario Marcio

