Projeto Comunidade Educa realizará ‘Feijão Amigo’ em 19 de julho em Três Lagoas

A tradicional feijoada beneficente ‘Feijão Amigo’ será realizada no dia 19 de julho, no Papillon Eventos, em Três Lagoas, com renda revertida ao projeto social Comunidade Educa. A ação, que completa 10 anos, tem como foco manter o funcionamento de um núcleo de inclusão digital e profissionalização de jovens de 14 a 18 anos da rede pública.

Em entrevista ao RCN Notícias, da TVC HD Canal 13.1, Vandressa Borges, coordenadora do projeto, explicou que o evento é a principal fonte de arrecadação para sustentar os custos fixos do centro educacional, como energia, água, aluguel, internet, segurança e lanche diário.

“A feijoada mantém praticamente o ano inteiro esse projeto que saiu do assistencialismo e agora promove inclusão digital e formação profissional”, disse.

O projeto atende atualmente 36 jovens em situação de vulnerabilidade e oferece acesso gratuito a computadores, oficinas de informática, empreendedorismo e apoio psicológico.