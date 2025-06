Projeto da UFMS de Três Lagoas ensina imigrantes a falarem o português

Atualmente, o projeto “Fala Português” atende 40 imigrantes, em sua maioria haitianos, mas também inclui alunos do Paquistão, da África e da Argentina. O estudante haitiano, Fernando Lundy, está em Três Lagoas para estudar e destaca a importância do curso para sua adaptação e desenvolvimento acadêmico. Ele expressou sua gratidão pelo apoio em sua jornada universitária.

A coordenadora do projeto, Maria Cristina Maldonado Torres, explica que o curso atende a todos que precisam se comunicar em português, seja para fins acadêmicos dentro da universidade ou para a vida em comunidade. “É um curso que ensina o básico do português para quem chega em Três Lagoas e não fala nada, ou já fala um pouco e quer aprimorar. Um boas-vindas a Três Lagoas”, afirmou.

Com o objetivo de integrar e acolher estrangeiros que buscam oportunidades em Três Lagoas, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Campus Três Lagoas, oferece o curso “Fala Português”. O projeto visa ajudar imigrantes a se comunicar na língua local.

IFMS está com vagas abertas para portador de diploma

Para basquete e voleibol, as inscrições permanecem abertas até o dia 20 de junho e são gratuitas

Estão abertas as inscrições para torneios de basquete e voleibol

A coordenadora do projeto, que é mexicana, relatou que o projeto nasceu de suas próprias dificuldades ao chegar ao Brasil e perceber a necessidade de outros imigrantes. “Eu cheguei ao Brasil com muitas dificuldades de português, mas nunca fui discriminada, nunca fui tratada mal, não sofri xenofobia, muito pelo contrário, fui muito bem acolhida e todo mundo me ensinou alguma coisa”, contou.

Torres ressaltou a importância de institucionalizar essa ajuda, não só para os imigrantes, mas também para os estudantes de letras da UFMS. O projeto conta com 16 voluntários que ministram as aulas em duplas, aprendendo sobre docência e o valor de ajudar, enquanto os imigrantes aprendem português e a cultura brasileira. “E a gente ganha porque também aprende sobre a cultura do outro. Então, isso é maravilhoso”, finalizou.