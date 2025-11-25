Projeto de hortas em escolas de Três Lagoas reforça aprendizado e alimentação saudável

As escolas estaduais de Três Lagoas têm investido cada vez mais em projetos de hortas pedagógicas para estimular a educação ambiental, fortalecer o aprendizado e incentivar hábitos alimentares mais saudáveis. Na Escola Estadual João Dantas Figueira, o projeto já funciona há cerca de quatro anos e se tornou parte importante da rotina escolar.

Segundo o diretor da unidade, Edivaldo Nery Gomes, a horta promove uma integração mais direta dos estudantes com atividades práticas. “O objetivo é fazer com que os alunos participem do plantio, da colheita e depois se beneficiem dessa produção na merenda escolar. Eles gostam muito dessa aula prática, sai um pouco da teoria, e o aprendizado se torna muito valioso”, explica. A escola atende entre 850 e 900 alunos, nos períodos matutino e vespertino.

A horta é trabalhada de forma interdisciplinar e, neste ano, a responsabilidade pelo projeto ficou com a professora Lucila Aparecida Silva, que utiliza o espaço para unir teoria e prática. Ela coordena uma turma do primeiro ano do período matutino, que participa de todas as etapas, desde o preparo dos canteiros até a colheita. “As verduras que produzimos aqui são todas consumidas no lanche que a escola oferece. A couve, por exemplo, é colhida a cada 15 dias. Já o alface e a rúcula levam de 25 a 30 dias para estarem prontos”, detalha.