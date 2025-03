Projeto de lei contra discriminação no esporte é aprovado em Três Lagoas

Uma partida de futsal que deveria ser apenas um momento de diversão e competição para um jovem atleta se tornou um episódio marcante de discriminação. O caso de Lucas Henrique Ramos Farias, de 13 anos, vítima de racismo e homofobia durante um jogo, resultou na criação de um projeto de lei aprovado esta semana na Câmara Municipal de Três Lagoas. A nova legislação estabelece um protocolo de combate à discriminação no esporte e promete mudar essa realidade.

Episódio

Em setembro de 2023, durante uma partida dos Jogos Escolares no Centro Poliesportivo da Lagoa Maior, Lucas foi alvo de insultos racistas e homofóbicos. O jovem viu seu talento ser ofuscado pelo preconceito. A aprovação do projeto de lei, nesta terça-feira, representa um marco na luta por mais respeito e igualdade dentro do esporte.

O vereador e professor Pedrinho Júnior (PDT), autor da proposta, destacou a importância do projeto. “Esse projeto é uma homenagem ao Lucas Henrique, que no ano passado foi vítima de racismo nos Jogos Escolares de Três Lagoas. Ele foi chamado de ‘macaco’, e isso causou problemas psicológicos para essa criança. Agora, conseguimos aprovar esse projeto para que ele se torne um símbolo de representatividade das crianças e jovens negros do nosso município”, afirmou o vereador.

A dor e a esperança de mudança

A família de Lucas ainda sente a dor daquele dia. Sua avó, Elisângela Ramos, lembra do momento em que soube da agressão: “Eu cheguei cansada do trabalho e perguntei se ele tinha feito gol, porque ele é muito bom de bola. Ele começou a chorar e disse: ‘Fiz gol, mas me chamaram de macaco. Não sei por quê. O que eu fiz pra eles?’”, contou emocionada.