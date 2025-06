Projeto de lei do Auxílio Moradia é apresentado pela prefeitura

A Prefeitura de Três Lagoas encaminhou à Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 116, de 2025, que institui o Programa Auxílio Moradia no município. A proposta tem como objetivo garantir moradia temporária para famílias de baixa renda que enfrentam situações emergenciais, como remoções forçadas, violência doméstica ou desastres naturais.

De acordo com o texto, o programa será executado pela Diretoria de Habitação, vinculada à Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas, e atenderá famílias com renda familiar bruta de até três salários mínimos, que residam em Três Lagoas e não possuam outro imóvel ou histórico de participação em programas habitacionais.

Entre os públicos prioritários estão idosos em situação de maus-tratos, mulheres vítimas de violência doméstica, jovens egressos de acolhimento institucional, além de famílias removidas por obras públicas, reintegrações de posse, desastres naturais ou incêndios acidentais.

A lei prevê que o auxílio será temporário, com acompanhamento sistemático dos beneficiários pelo Departamento de Habitação. O subsídio poderá ser suspenso caso seja utilizado para outros fins ou se a situação da família deixar de atender aos critérios legais. O prazo de recebimento será definido por regulamentação própria do Executivo.

O financiamento do programa poderá ser feito com recursos próprios do município, além de convênios, parcerias, doações e repasses estaduais ou federais. A lei também revoga a legislação anterior sobre o tema: a Lei nº 4.024/2023 e o Decreto nº 426/2023.

