Projeto de Lei do Orçamento Anual de 2026 será apresentado nesta quarta em audiência pública na Câmara

A Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle (Sefirc) de Três Lagoas realizará a audiência pública para apresentação do Projeto de Lei do Orçamento Anual de 2026 (LOA), na próxima quarta-feira (8), às 17h30, no Auditório do Plenarinho da Câmara Municipal, localizado na rua Sunao Miura, número 71, bairro Santos Dumont.

A ação é uma oportunidade para que o munícipio contribua com sugestões e subsídios ao texto do Projeto de Lei, que servirá como base para a execução orçamentária do próximo ano.