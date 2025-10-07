Veículos de Comunicação
Encontro

Projeto de Lei do Orçamento Anual de 2026 será apresentado nesta quarta em audiência pública na Câmara

LOA é um processo de elaboração para um planejamento que atenda às necessidades da cidade

Redação RCN67

A ação é uma oportunidade para que o munícipio contribua com sugestões e subsídios ao texto do Projeto de Lei. Foto: Reprodução/Assessoria.
A ação é uma oportunidade para que o munícipio contribua com sugestões e subsídios ao texto do Projeto de Lei. Foto: Reprodução/Assessoria.

A Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle (Sefirc) de Três Lagoas realizará a audiência pública para apresentação do Projeto de Lei do Orçamento Anual de 2026 (LOA), na próxima quarta-feira (8), às 17h30, no Auditório do Plenarinho da Câmara Municipal, localizado na rua Sunao Miura, número 71, bairro Santos Dumont.

A ação é uma oportunidade para que o munícipio contribua com sugestões e subsídios ao texto do Projeto de Lei, que servirá como base para a execução orçamentária do próximo ano.

A participação popular no processo de elaboração do orçamento é o momento em que a população poderá apresentar demandas e opiniões, construindo um planejamento que atenda às necessidades da cidade.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas.

