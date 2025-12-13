Projeto de R$ 206 milhões é aprovado para Três Lagoas na comissão de crédito externo

A Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex) realizou nesta quinta-feira (11), sua quarta reunião do ano. Na 184ª sessão, foram analisados 32 pleitos e aprovados 26 programas e projetos financiados com recursos externos e garantia da União, totalizando mais de US$ 3,5 bilhões em investimentos de estados, municípios e da União.

Entre os projetos autorizados está o Programa Três Lagoas Cada Dia Melhor, estruturado para fortalecer um modelo de desenvolvimento sustentável baseado em saúde e educação de qualidade, infraestrutura urbana, preservação ambiental, inclusão social e inovação tecnológica.

A operação de crédito externo aprovada para o município totaliza US$ 38 milhões (R$ 206,3 milhões), sendo US$ 30,4 milhões (R$ 165,0 milhões) financiados pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe (CAF) e US$ 7,6 milhões (R$ 41,2 milhões) de contrapartida municipal.