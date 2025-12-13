Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

Projeto de R$ 206 milhões é aprovado para Três Lagoas na comissão de crédito externo

Programa prevê financiamento de US$ 30,4 milhões e contrapartida de US$ 7,6 milhões para ações estruturantes em diversas áreas

Ana Cristina Santos

Recursos serão aplicados em diversas áreas de Três Lagoas. Foto: Divulgação.
Recursos serão aplicados em diversas áreas de Três Lagoas. Foto: Divulgação.

A Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex) realizou nesta quinta-feira (11), sua quarta reunião do ano. Na 184ª sessão, foram analisados 32 pleitos e aprovados 26 programas e projetos financiados com recursos externos e garantia da União, totalizando mais de US$ 3,5 bilhões em investimentos de estados, municípios e da União.

Entre os projetos autorizados está o Programa Três Lagoas Cada Dia Melhor, estruturado para fortalecer um modelo de desenvolvimento sustentável baseado em saúde e educação de qualidade, infraestrutura urbana, preservação ambiental, inclusão social e inovação tecnológica.

A operação de crédito externo aprovada para o município totaliza US$ 38 milhões (R$ 206,3 milhões), sendo US$ 30,4 milhões (R$ 165,0 milhões) financiados pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe (CAF) e US$ 7,6 milhões (R$ 41,2 milhões) de contrapartida municipal.

O desenho do programa considera o avanço socioeconômico de Três Lagoas, que consolida-se como polo regional, recebendo entre 10 mil e 15 mil pessoas adicionais durante a semana e atuando como referência para municípios vizinhos em serviços de saúde, lazer e turismo. Esse crescimento impõe pressões ao meio ambiente, aos serviços públicos e à infraestrutura.

Para responder a esse cenário, o programa contempla ações nas seguintes áreas: melhoria dos equipamentos de saúde e educação, requalificação da estrutura urbana voltada para o saneamento, recuperação de áreas verdes, gestão de resíduos sólidos, mobilidade urbana, gestão de riscos ambientais.

O projeto também prevê iniciativas de transformação digital, com foco na eficiência dos serviços essenciais e na inclusão de grupos vulneráveis. Entre os resultados esperados estão: ampliação e qualificação da rede municipal de saúde, com atenção à neurodiversidade; melhoria da infraestrutura das escolas públicas; redução dos riscos de alagamentos; melhoria da qualidade da água em áreas requalificadas; destinação ambiental adequada dos resíduos sólidos; ampliação das opções de lazer, esporte e convivência social em áreas verdes; redução de burocracia e morosidade nos serviços públicos; atendimento especializado e humanizado para grupos vulneráveis; e aumento da autonomia financeira desses grupos.

