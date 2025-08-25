Projeto de Três Lagoas mostra relatos de mulheres que venceram a violência

Três Lagoas recebeu o lançamento do projeto “A Minha História dá um Livro”, uma iniciativa que reúne relatos de mulheres que venceram situações de violência doméstica e transformaram a dor em histórias de superação. A exposição itinerante, realizada na Biblioteca Municipal Rosário Congro, traz totens com depoimentos reais e também disponibiliza um e-book, acessível pelo site da Prefeitura, por meio de QR Code.

Uma das participantes, que preferiu não se identificar por questões de segurança, compartilhou como foi enfrentar o processo de cicatrização emocional.

“A ferida nunca vai deixar de existir, mas com o tempo você vai aprendendo a lidar. Eu venci isso. Foi difícil, mas hoje carrego comigo a certeza de que superei”.

O projeto integra o programa Dialogando Igualdades, em parceria com o Tribunal de Justiça, e busca não apenas dar visibilidade às vítimas, mas também promover uma mudança cultural. O juiz da Vara da Infância, Juventude e Violência Doméstica de Três Lagoas, Roberto Hipólito da Silva, destacou a relevância da iniciativa.