Projeto ‘Donos do Futuro’ oferece qualificação e requalificação profissional em Três Lagoas

Foi lançado oficialmente em Três Lagoas o projeto “Donos do Futuro – Vale da Celulose”, uma iniciativa do Instituto de Desenvolvimento Social, Econômico e Ambiental de MS que visa promover a qualificação e requalificação profissional da população em diversas áreas, com foco no comércio, prestação de serviços e inclusão produtiva.

Durante o evento de lançamento, o presidente do instituto, Eurídice Silveira, explicou que a proposta é atender trabalhadores, empreendedores e empresas com cursos gratuitos, em parcerias com sindicatos, Sistema S (Senac, Senai, Sebrae) e associações de bairro.

“Já estamos com mais de 1.300 qualificações realizadas. Só no presídio feminino são 300 alunas. No masculino, mais 400. No Sindicato Rural, já temos 320 qualificações em curso de operador de drone”, destacou.

Um dos destaques do projeto é a parceria com os sindicatos do comércio, que vão custear treinamentos de 12 a 16 horas para funcionários recém-contratados, sem custo para empregadores ou trabalhadores. Também estão sendo oferecidos cursos como manicure e pedicure no bairro Paranapungá, em parceria com o Instituto Lions, além de formações voltadas para profissionais autônomos como eletricistas, encanadores e prestadores de serviço.