Projeto 'Em Cada Conto' será a atração da próxima edição do 'A Rua é Nossa' em Três Lagoas

A grande atração deste domingo será uma novidade emocionante: a apresentação do projeto “Em Cada Conto”. Com uma proposta lúdica e sensível voltada ao público infantil, essa ação é uma contrapartida do curta-metragem “Em Cada Conto”, aprovado pela Lei Paulo Gustavo de Três Lagoas, e visa ampliar o acesso à arte, cultura e conhecimento por meio da oralidade e da imaginação.

Com um espírito voltado para o lazer, inclusão social e fortalecimento dos laços familiares, o “A Rua é Nossa” traz uma programação repleta de atividades esportivas e culturais que incentivam a prática do esporte e promovem a sociabilidade entre pessoas de todas as idades.

No próximo domingo (6), a orla da Lagoa Maior se transformará em um verdadeiro palco de alegria e cultura com o evento “A Rua é Nossa”. A festa será realizada das 6h às 12h na rua Aldair Rosa de Oliveira, na Circular da Lagoa Maior, e é aberta a toda a população três-lagoense.

O estado de Mato Grosso do Sul já ocupa a oitava posição no país em instalações de geração de energia solar, graças à alta irradiação solar da região

Idealizado por Bianca Oliveira, o projeto traz ao palco três narrativas autorais de Déia Fernandes: “Gonzaguinha, o Tatu do Cerrado”, “Capim Dourado – Uma Constelação no Cerrado” e “O Guri e a Violinha”. As histórias são contadas com poesia, leveza e humor, despertando o encantamento pela natureza, valorizando as diferenças e ressaltando a importância da preservação ambiental.

Com uma abordagem acessível e sensível, o espetáculo convida as crianças a mergulharem em temas como biodiversidade, empatia e identidade cultural. A apresentação contará com os talentosos atores Henrique Lopes, Jhayra Kendall e Rodolfo Colino, que darão vida aos personagens encantados do cerrado.

A programação do “A Rua é Nossa” também contará com uma tradicional feira de artesanato, onde os visitantes poderão adquirir produtos exclusivos. As crianças terão à disposição brinquedos infláveis, cama elástica e diversas brincadeiras para se divertir à vontade.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas