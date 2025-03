Projeto EncoleiraCão aponta que 8,23% dos cães testados apresentaram doenças

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Três Lagoas, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (SES) e o Ministério da Saúde, concluiu mais uma fase do 5º ciclo do projeto EncoleiraCão. A ação ocorreu entre 5 de novembro de 2024 e 25 de janeiro de 2025, nos bairros Vila Alegre, Santa Rita e Santa Júlia, abrangendo áreas selecionadas para estudo.

As coleiras impregnadas com deltametrina 4% são distribuídas apenas para os cães incluídos no estudo, diretamente nas residências, sem necessidade de solicitação no CCZ. O projeto, desenvolvido pelo Ministério da Saúde em parceria com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), busca avaliar a eficácia do método no combate à Leishmaniose canina.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas