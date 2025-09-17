Veículos de Comunicação
CONHECIMENTO

Projeto Florestinha leva educação ambiental ao evento “Avança Juventude” em Três Lagoas

Crianças e adolescentes puderam conhecer mais sobre a fauna local e ver animais silvestres empalhados

Alfredo Neto

Polícia Militar Ambiental e o projeto Florestinha levou conhecimento para jovens e crianças sobre a fauna do estado e apresentação de animais silvestres empalhados. Foto: Divulgação/Polícia Militar Ambiental.
Polícia Militar Ambiental e o projeto Florestinha levou conhecimento para jovens e crianças sobre a fauna do estado e apresentação de animais silvestres empalhados. Foto: Divulgação/Polícia Militar Ambiental.

O Projeto Florestinha marcou presença no evento “Avança Juventude”, realizado na última terça-feira (16), com uma atividade de educação ambiental que despertou o interesse de dezenas de estudantes da Rede Estadual de Ensino.

No estande do projeto, foram expostos animais taxidermizados da fauna sul-mato-grossense, possibilitando aos adolescentes conhecerem de forma mais próxima a biodiversidade regional. Durante a apresentação, os alunos Florestinha compartilharam informações sobre hábitos, alimentação e áreas de ocorrência das espécies, além de reforçarem a importância da preservação da fauna e do equilíbrio ambiental.

O evento contou ainda com a participação de outras iniciativas voltadas à juventude, como a Defesa Civil e a Patrulha Mirim, que apresentaram suas atividades ao público. O estande do Projeto Florestinha recebeu a visita da representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Sra. Maya Costa.

A ação evidenciou o papel do Projeto Florestinha na formação cidadã, promovendo valores de responsabilidade ambiental e protagonismo social entre os jovens.

