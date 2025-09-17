Projeto Florestinha leva educação ambiental ao evento “Avança Juventude” em Três Lagoas

O Projeto Florestinha marcou presença no evento “Avança Juventude”, realizado na última terça-feira (16), com uma atividade de educação ambiental que despertou o interesse de dezenas de estudantes da Rede Estadual de Ensino.

No estande do projeto, foram expostos animais taxidermizados da fauna sul-mato-grossense, possibilitando aos adolescentes conhecerem de forma mais próxima a biodiversidade regional. Durante a apresentação, os alunos Florestinha compartilharam informações sobre hábitos, alimentação e áreas de ocorrência das espécies, além de reforçarem a importância da preservação da fauna e do equilíbrio ambiental.