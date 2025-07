Projeto gratuito de Jiu-Jitsu e Muay Thai revela atletas em Três Lagoas

Um projeto social de artes marciais em Três Lagoas tem transformado a vida de jovens e crianças, oferecendo aulas gratuitas de Jiu-Jitsu e Muay Thai. Idealizado por Antônio Pereira, o mestre Tatu, o “Tatu Fight Team” não apenas ensina técnicas de luta, mas também atua como uma ferramenta pedagógica e educativa, revelando campeões e cidadãos.

O professor, que há muito tempo oferece aulas para pessoas sem muitas condições financeiras, começou com capoeira e expandiu para o Jiu-Jitsu e Muay Thai. O projeto oferece a estrutura necessária para os atletas, incluindo quimonos, caneleiras e luvas. As aulas de Jiu-Jitsu ocorrem de segunda a sábado e reúnem cerca de 60 alunos. Os treinos de Muay Thai, iniciados há dois anos, ocorrem três vezes por semana.

O sucesso do projeto já reflete em conquistas nacionais. Aos 16 anos, Maria Eduarda Abreu, que está se preparando para um campeonato de Muay Thai em São Paulo, no sábado (12) expressa a determinação. “Ganhar. Por isso que eu estou me esforçando todo dia, busco melhorar cada vez”, disse.