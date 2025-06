Projeto gratuito da UFMS oferece espaço para idosos praticarem exercícios físicos

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) em Três Lagoas está transformando a vida de idosos na cidade com um projeto gratuito que oferece um espaço para prática de exercícios físicos e a oportunidade de manter a mente ativa através da informática. A iniciativa serve de inspiração, mostrando os benefícios de uma rotina de treinos e estudos ao longo da vida, especialmente na terceira idade.

O projeto da UFMS oferece uma academia de musculação adaptada para a terceira idade, com equipamentos que garantem estabilização muscular e articular, e fortalecimento geral do corpo, contribuindo significativamente para a qualidade de vida dos participantes. O professor de medicina, Adalberto Corazza, líder do projeto há três anos, destaca a transformação na saúde dos idosos, muitos dos quais chegam com problemas de coluna e articulares, e encontram no programa uma melhora notável.

Com 50 alunos e uma fila de espera de mais de 60 pessoas, o projeto é um sucesso e está vinculado ao Laboratório de Movimento e Tecnologia Médica da UFMS, onde também são realizadas pesquisas acadêmicas. A iniciativa, além de promover a saúde física e mental, é um projeto de extensão à comunidade, reforçando o papel da universidade na vida da população.