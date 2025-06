Projeto irá oferecer aulas de capoeira gratuitas no bairro Osmar Dutra

Os moradores do bairro Osmar Dutra, em Três Lagoas, terão a oportunidade de aprender capoeira gratuitamente a partir desta quinta-feira (5), às 19h, na praça local. A iniciativa é do projeto do professor Jeferson Alves Da Rocha Júnior, conhecido como Gnomo, e visa incentivar a comunidade a ocupar e usufruir do espaço público recém-revitalizado pela prefeitura.

O professor explica que as aulas são abertas para todas as idades, a partir dos 5 anos até os 80. Ele destaca os diversos benefícios da capoeira, especialmente para as crianças.