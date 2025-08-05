Projeto 'Musicou' abre novas vagas gratuitas em Três Lagoas

O programa “Musicou”, uma iniciativa de educação musical sem custos, está com vagas abertas para todos que desejam explorar o universo dos sons. O Núcleo Musicou sul-mato-grossense está oferecendo a chance de estudar canto coletivo, viola caipira e flauta doce. As inscrições são gratuitas, não há restrição de idade e não precisa ter nenhum conhecimento prévio de música ou de instrumentos.
O projeto é uma realização da Sustenidos Organização Social de Cultura, em colaboração com a Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) e o patrocínio da CTG Brasil. As matrículas já estão abertas para novos alunos, que poderão se aprofundar nos cursos de canto coletivo, viola caipira e flauta doce. As inscrições seguem até que todas as vagas sejam preenchidas.
O “Musicou” é um programa de educação musical com alcance nacional, presente em quatro regiões do Brasil, que tem como objetivo levar o aprendizado musical gratuito para crianças, jovens, adolescentes, adultos e idosos.
COMO PARTICIPAR
Para se inscrever, basta comparecer ao Núcleo Musicou Três Lagoas, localizado na avenida Rosário Congro, 560 – Centro. Será necessário preencher uma Ficha de Matrícula e apresentar os seguintes documentos: CPF, RG ou certidão de nascimento do aluno. Para menores de 18 anos, é preciso também o CPF ou RG dos responsáveis.
CONHEÇA A SUSTENIDOS
A Sustenidos é uma organização de destaque na criação e gestão de políticas públicas culturais, com um legado de mais de 25 anos e um impacto positivo na vida de mais de 2 milhões de pessoas. Atualmente, é responsável pela gestão de importantes espaços como o Complexo Theatro Municipal de São Paulo e o Conservatório de Tatuí, além do programa “Musicou”. Seu trabalho também inclui o projeto MOVE e o festival Big Bang. Entre 2004 e 2021, geriu o renomado Projeto Guri, o maior programa sociocultural do Brasil. Reconhecida por sua excelência, a Sustenidos foi eleita a Melhor ONG de Cultura em 2018 e figurou entre as 100 Melhores ONGs do Brasil em 2022. A organização conta com o apoio do Governo do Estado de São Paulo, da Prefeitura Municipal de São Paulo, além de empresas e doações de pessoas físicas. Se você tem interesse em apoiar essa causa, pode contribuir através de verba livre ou das Leis de Incentivo à Cultura. Mais informações sobre como ajudar estão disponíveis no site da Sustenidos.
*Informações da prefeitura.