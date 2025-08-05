Projeto 'Musicou' abre novas vagas gratuitas em Três Lagoas

O programa “Musicou”, uma iniciativa de educação musical sem custos, está com vagas abertas para todos que desejam explorar o universo dos sons. O Núcleo Musicou sul-mato-grossense está oferecendo a chance de estudar canto coletivo, viola caipira e flauta doce. As inscrições são gratuitas, não há restrição de idade e não precisa ter nenhum conhecimento prévio de música ou de instrumentos.

O projeto é uma realização da Sustenidos Organização Social de Cultura, em colaboração com a Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) e o patrocínio da CTG Brasil. As matrículas já estão abertas para novos alunos, que poderão se aprofundar nos cursos de canto coletivo, viola caipira e flauta doce. As inscrições seguem até que todas as vagas sejam preenchidas.

O “Musicou” é um programa de educação musical com alcance nacional, presente em quatro regiões do Brasil, que tem como objetivo levar o aprendizado musical gratuito para crianças, jovens, adolescentes, adultos e idosos.

COMO PARTICIPAR