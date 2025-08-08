Projeto Musicou abre novas vagas gratuitas em Três Lagoas

O Projeto Musicou, iniciativa de educação musical gratuita promovida pela Sustenidos Organização Social de Cultura em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, está com vagas abertas para novos alunos em Três Lagoas. A ação conta com o patrocínio da CTG Brasil e tem como objetivo ampliar o acesso à cultura por meio da música.

Entre os cursos disponíveis estão canto coletivo, viola caipira, flauta doce, bateria, percussão e prática de conjunto. Também há turmas de iniciação musical voltadas para crianças de 6 e 7 anos. Para os demais cursos, as faixas etárias são divididas entre o público infantojuvenil (8 a 17 anos) e adultos (a partir de 18 anos, sem limite de idade).

De acordo com o coordenador pedagógico do projeto, Alexandre Soares, não é necessário ter instrumento ou conhecimento musical prévio para participar.