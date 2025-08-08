Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

Aulas

Projeto Musicou abre novas vagas gratuitas em Três Lagoas

A ação conta com o patrocínio da CTG Brasil e tem como objetivo ampliar o acesso à cultura por meio da música

Pedro Tergolino

As aulas acontecem no período da tarde, às segundas e quartas-feiras, e os interessados podem se inscrever diretamente com a coordenadora de núcleo. Foto: Arquivo.
O Projeto Musicou, iniciativa de educação musical gratuita promovida pela Sustenidos Organização Social de Cultura em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, está com vagas abertas para novos alunos em Três Lagoas. A ação conta com o patrocínio da CTG Brasil e tem como objetivo ampliar o acesso à cultura por meio da música.

Entre os cursos disponíveis estão canto coletivo, viola caipira, flauta doce, bateria, percussão e prática de conjunto. Também há turmas de iniciação musical voltadas para crianças de 6 e 7 anos. Para os demais cursos, as faixas etárias são divididas entre o público infantojuvenil (8 a 17 anos) e adultos (a partir de 18 anos, sem limite de idade).

De acordo com o coordenador pedagógico do projeto, Alexandre Soares, não é necessário ter instrumento ou conhecimento musical prévio para participar.

“É totalmente gratuito, não precisa ter instrumento musical e nem conhecimento prévio. O objetivo é justamente proporcionar esse aprendizado de forma acessível para todos”, destaca.

As aulas acontecem no período da tarde, às segundas e quartas-feiras, e os interessados podem se inscrever diretamente com a coordenadora de núcleo. Os atendimentos são realizados na Antiga Estação Ferroviária, no Centro, de segunda a quarta e às sextas-feiras. Também há atendimento no Centro Comunitário de Arapuá às quintas-feiras.

As matrículas seguem abertas até o preenchimento total das vagas.

