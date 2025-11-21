Projeto ‘Musicou’ realizará apresentação no dia 26 de novembro em Três Lagoas

O programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, recebeu a coordenadora do Núcleo do Projeto Musicou em Três Lagoas, Maria Eduarda Alves Correia. Ela falou sobre a apresentação que irá marcar o encerramento das atividades de 2025 na cidade.

A mostra de processo será realizada na quarta-feira (26), às 18h, na Antiga Estação Ferroviária, espaço onde hoje funciona a Diretoria de Cultura do município.

Segundo Maria Eduarda, o evento é um momento especial não apenas para os alunos, mas também para suas famílias e para a comunidade.

“É a oportunidade deles mostrarem tudo o que aprenderam durante o semestre. Eles ficam ansiosos e muito felizes de se apresentar para o público”, destacou.

O Musicou atende atualmente 100 alunos em Três Lagoas, abrangendo crianças, jovens e adultos.

O Núcleo disponibiliza diferentes modalidades de formação musical: