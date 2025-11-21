Projeto ‘Musicou’ realizará apresentação no dia 26 de novembro em Três Lagoas

O programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, recebeu a coordenadora do Núcleo do Projeto Musicou em Três Lagoas, Maria Eduarda Alves Correia. Ela falou sobre a apresentação que irá marcar o encerramento das atividades de 2025 na cidade.
A mostra de processo será realizada na quarta-feira (26), às 18h, na Antiga Estação Ferroviária, espaço onde hoje funciona a Diretoria de Cultura do município.
Segundo Maria Eduarda, o evento é um momento especial não apenas para os alunos, mas também para suas famílias e para a comunidade.
“É a oportunidade deles mostrarem tudo o que aprenderam durante o semestre. Eles ficam ansiosos e muito felizes de se apresentar para o público”, destacou.
O Musicou atende atualmente 100 alunos em Três Lagoas, abrangendo crianças, jovens e adultos.
O Núcleo disponibiliza diferentes modalidades de formação musical:
- Iniciação Musical
- Canto Coletivo
- Flauta Doce
- Viola Caipira
- Oficinas de Percussão
- Prática de Conjunto (que integra todos os cursos)
As aulas acontecem segundas e quartas-feiras em Três Lagoas, e às quintas-feiras no Distrito de Arapuá, onde o projeto também foi expandido.
A apresentação deste ano será ainda mais especial, pois contará com a presença dos alunos da extensão localizada em Arapuá, que irão integrar o espetáculo ao lado dos estudantes de Três Lagoas.
“Foi uma expansão importante das oficinas de bateria e percussão. Eles virão se apresentar junto aos colegas daqui”, explicou Duda.
O Musicou é idealizado e gerido pela Sustenidos – Organização Social de Cultura, em parceria com a Prefeitura Municipal de Três Lagoas e com patrocínio da CTG Brasil.
O projeto atende diferentes faixas etárias, incluindo turmas adultas de viola caipira e prática de conjunto.
Para quem deseja ingressar no Musicou, Duda lembrou que as matrículas costumam abrir no início de cada ano, com divulgação no site e nas redes sociais da Sustenidos.